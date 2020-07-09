Вибори у Білорусі: ЄС заявляє, що переслідування опозиції мають припинитися

Євросоюз приділяє велику увагу розвитку ситуації в Білорусі напередодні виборів президента, запланованих на 9 серпня, та чекає офіційного запрошення для спостереження за їх процесом.

Про це у четвер на сесії Європарламенту в Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, виступ якого оприлюднено на мультимедійному порталі ЄС.

"Ми занепокоєні обмеженнями щодо свободи зібрань та висловлювань, а також повідомленнями про затримання учасників мирних протестів, блогерів і журналістів. Переслідування та утиски на адресу провідних кандидатів від опозиції мають припинитися. Фундаментальні свободи мають поважатися, і кожен кандидат або виборець повинен мати змогу скористатися власними громадянськими та політичними правами. Ми очікуємо, що влада Білорусі якнайскоріше запросить нас для спостереження за майбутніми президентськими виборами", - зазначив Боррель.

Він нагадав, що Євросоюз закликав владу Білорусі до негайного звільнення всіх незаконно затриманих громадян та уважно слідкуватиме за цими виборами з метою підтримки суверенітету, незалежності Білорусі та свободи для її громадян.

Високий представник ЄС наголосив, що країна бере активну участь у програмі Східного Партнерства. При цьому для Білорусі ЄС залишається другим за обсягами торгівельним партнером, і подальший розвиток торгівлі та економічного співробітництва відповідає інтересам обох сторін. Крім того, 1 липня набула чинності угода між Білоруссю і ЄС про спрощення візового режиму, що принесло очевидні переваги громадянам.

Боррель зауважив, що в умовах, коли між Європейським Союзом і Білоруссю немає зобов’язуючої правової двосторонньої угоди, європейська сторона вважає за важливе формалізувати пріоритети таких відносин. Вони мають включати політичний «пакет», зокрема дотримання прав людини, ядерну безпеку, забезпечувати прозорість та відповідальність у двосторонніх відносинах.

"Ми маємо залишатися відкритими для подальшого розвитку наших відносин з Білоруссю та продовжувати підтримувати суверенітет і незалежність Білорусі. Такий розвиток може грунтуватися на позитивних кроках у таких сферах, як демократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободи. У цьому контексті президентські вибори 9 серпня будуть дуже важливими для ... визначення наших подальших відносин", - наголосив Боррель.

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Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Президент країни Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися через епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися у передбачені Конституцією терміни.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija