Greenpeace влаштував акцію на крані біля Нотр-Даму

Вранці четверга четверо активістів Greenpeace піднялися на будівельний кран, який використовують для відновлення Нотр-Даму, та розмістили на ньому банери, у яких закликали президента Франції до більш рішучих дій у боротьбі з кліматичними змінами.

Про це повідомило столичне видання La Parisien.

«За допомогою цієї акції Greenpeace безпосередньо звертається до Еммануеля Макрона, щоб донести інформацію про його кліматичну бездіяльність», - заявили представники цієї природоохоронної неурядової організації, яка спільно з іншими екологічними асоціаціями подала судовий позов проти французького уряду.

Близько 6 ранку чотири активісти вилізли на будівельний кран заввишки 80 метрів біля собору Нотр-Дам у Парижі і розмістили на ньому гігантський банер Greenpeace з надписом «Клімат: діє». Один з активістів, прив’язавши себе альпіністським спорядженням до верхньої балки крану, тримав плакат «Макрон, клімат, Нотр-Дам».

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В офіційному зверненні Greenpeace дорікнув президенту Франції за бездіяльність.

«З початку мандату глава держави примножив великий діалог з питань екології, але все ще не хоче проводити політику, яка справді відповідає кліматичній надзвичайній ситуації. Останні перестановки уряду - це ще один доказ відсутності амбіцій президента на екологічному фронті», - йдеться у заяві організації.

Фото: Greenpeace France, Twitter