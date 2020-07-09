МВС Сербії називає заворушення у Белграді спробою захоплення влади

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович назвав масові заворушення у сербській столиці, що супроводжувалися сутичками з поліцією, спробою захоплення влади.

Про це повідомляє RTS.

«Небойша Степанович звернувся до громадськості з приводу заворушень на демонстраціях у Белграді та ряді інших міст і заявив, що цієї ночі відбулося «чисте насильство», спроба всупереч волевиявленню народу, без виборів та в недемократичний спосіб захопити владу», - йдеться в повідомленні.

У Белграді, Новому Саді, Крагуєвці та Ніші в ніч проти четверга сталися заворушення за участю людей, які протестують проти поновлення карантинних обмежень. Зокрема, у столиці протестувальники палили сміттєві контейнери, вигукували образи на адресу президента та кидали в правоохоронців різні пляшки, димові шашки та смолоскипи. Силовики у відповідь застосовували сльозогінний газ і кийки, причому часом, судячи з відеозаписів, поводилися з демонстрантами вкрай жорстоко.

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Загалом за минулу ніч під час силового протистояння поранень зазнали 19 сербських поліцейських та 17 учасників демонстрацій.

Попередньої ж ночі у Белграді громадяни двічі намагалися прорватися до будівлі сербського парламенту, але правоохоронці змогли відтіснити протестувальників.

Раніше президент Сербії Александар Вучич оголосив про те, що з п’ятниці по понеділок у столиці знову запроваджується комендантська година, а також заборона збиратися групами понад 5 осіб.

Повернення до таких обмежень влада пояснює погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

Станом на 9 липня у Сербії загалом зафіксовано більше 17 тисяч випадків COVID-19.

Як повідомлялося, влада Сербії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації почала знову запроваджувати карантинні заходи, скасовані у травні.

Протестувальники на чолі з опозицією вимагають змінити команду, яка відповідає за заходи проти COVID-19, стверджуючи, що її нинішній склад «політизований».