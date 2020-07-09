У Сербії – масові нічні акції проти повторного карантину

У Сербії тривають масові акції проти повторного запровадження карантинних заходів, що супроводжуються сутичками з поліцією.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У столиці Сербії другу ніч поспіль відбуваються заворушення під час масових акцій проти повторного введення владою карантинних заходів, зокрема комендантської години у Белграді. Увечері 8 липня поліція знову використовувала проти присутніх у будівлі парламенту сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.

Глава сербської поліції Володимир Ребич поінформував, що за першу ніч заворушень у Белграді постраждало близько 20 демонстрантів і більше 40 представників силових структур. Було підпалено п’ять поліцейських машин.

Читайте також: У Белграді протестувальники штурмували парламент через поновлення карантину

Зазначається, що протести спалахнули і у другому за величиною місті Сербії – Нови-Сад. Там демонстранти спробували взяти штурмом офіс одного з регіональних мовників. Поліція цьому завадила, після чого протестувальники рушили маршем до мерії. Дехто з них кидав у будівлю каміння та інші предмети. Даних про потерпілих наразі немає.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович висловила стурбованість тим, як службовці белградської поліції діяли проти протестувальників. На кадрах з місця подій видно, що людей б’ють кийками.

«Силовий розгін демонстрантів сербськими поліцейськими в Белграді викликає серйозні побоювання щодо дотримання прав людини», – сказала Міятович.

Вона наголосила, що влада має ретельно це розслідувати і покарати поліцейських, які допустили насильство.

Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв: якщо розслідування підтвердить неправомірні дії з боку поліції, то влада вживатиме відповідних заходів. Одночасно Вучич закликав співгромадян утриматися від протестів, оскільки це може лише погіршити ситуацію з коронавірусом.

Загалом за час епідемії в Сербії коронавірусом заразилися понад 17 тисяч осіб, померли більше 340 пацієнтів.

Як повідомлялося, незабаром після парламентських виборів, що відбулися 21 червня і завершилися перемогою партії Вучича, влада на тлі погіршення епідеміологічної ситуації почала знову запроваджувати карантинні заходи, скасовані у травні.

Протестувальники на чолі з опозицією вимагають змінити команду, яка відповідає за заходи проти COVID-19, стверджуючи, що її нинішній склад «політизований».