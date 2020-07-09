У Сербії – масові нічні акції проти повторного карантину
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"У столиці Сербії другу ніч поспіль відбуваються заворушення під час масових акцій проти повторного введення владою карантинних заходів, зокрема комендантської години у Белграді. Увечері 8 липня поліція знову використовувала проти присутніх у будівлі парламенту сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.
Глава сербської поліції Володимир Ребич поінформував, що за першу ніч заворушень у Белграді постраждало близько 20 демонстрантів і більше 40 представників силових структур. Було підпалено п’ять поліцейських машин.
Зазначається, що протести спалахнули і у другому за величиною місті Сербії – Нови-Сад. Там демонстранти спробували взяти штурмом офіс одного з регіональних мовників. Поліція цьому завадила, після чого протестувальники рушили маршем до мерії. Дехто з них кидав у будівлю каміння та інші предмети. Даних про потерпілих наразі немає.
Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович висловила стурбованість тим, як службовці белградської поліції діяли проти протестувальників. На кадрах з місця подій видно, що людей б’ють кийками.
«Силовий розгін демонстрантів сербськими поліцейськими в Белграді викликає серйозні побоювання щодо дотримання прав людини», – сказала Міятович.
Вона наголосила, що влада має ретельно це розслідувати і покарати поліцейських, які допустили насильство.
Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв: якщо розслідування підтвердить неправомірні дії з боку поліції, то влада вживатиме відповідних заходів. Одночасно Вучич закликав співгромадян утриматися від протестів, оскільки це може лише погіршити ситуацію з коронавірусом.
Загалом за час епідемії в Сербії коронавірусом заразилися понад 17 тисяч осіб, померли більше 340 пацієнтів.
Як повідомлялося, незабаром після парламентських виборів, що відбулися 21 червня і завершилися перемогою партії Вучича, влада на тлі погіршення епідеміологічної ситуації почала знову запроваджувати карантинні заходи, скасовані у травні.
Протестувальники на чолі з опозицією вимагають змінити команду, яка відповідає за заходи проти COVID-19, стверджуючи, що її нинішній склад «політизований».