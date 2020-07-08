У Лондоні будівельний кран упав на житлові будинки - загинула людина

У Лондоні будівельний кран упав на житлові будинки - загинула людина

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Укрінформ
Одна людина загинула та ще четверо постраждали внаслідок падіння будівельного крана на сході Лондона.

Про це інформує BBC.

"Одна людина загинула, ще четверо постраждали унаслідок падіння будівельного крана на приватні будинки та багатоквартирну будівлю у Лондоні", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, 20-метровий кран, що впав на будівельний майданчик в районі Боу, зачепив два будинки.

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Унаслідок інциденту один постраждалий помер на місці. Ще четверо осіб дістали травми.

Фото: @NATTYKELLY7

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