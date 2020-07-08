Австрія посилює контроль на кордоні зі Словенією та Угорщиною через коронавірус

З четверга, 9 липня, Австрія посилить контроль на своїх східних кордонах зі Словенією та Угорщиною у рамках боротьби з ввезенням коронавірусної інфекції з балканських та інших країн зі східного напрямку.

Про це заявив під час пресконференції у Відні у середу федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми у федеральному уряді вирішили, що із завтрашнього дня контроль на кордонах буде подвоєний. Це означає, що контроль на кордоні зі Словенією та Угорщиною буде подвоєно. Особливо, що стосується тих людей, які їдуть з балканських країн", - заявив він.

За словами Курца, загалом на східних кордонах країни буде залучено 1800 поліцейських. Перевірки будуть проводитися, зокрема, щодо усіх без винятку пасажирських автобусів.

Глава уряду Австрії вказав на те, що в Австрії в останній тиждень спостерігається все більше інфікувань коронавірусом, які були привезені із-за кордону, передусім із східного напрямку та Балкан, де епідеміологічна ситуація погіршується.

З огляду на це австрійським урядом прийнято також інше рішення: вже від сьогодні починає діяти застереження щодо поїздок до країн Західних Балкан, а також Румунії, Болгарії та Молдови. "Це означає, будь ласка, не їздьте до цих країн. Це наш нагальний заклик", - заявив Курц.

Він нагадав, що усі, хто в’їжджає в Австрію з країн, щодо яких діє застереження щодо поїздок, повинні відправлятися під 14-денний домашню самоізоляцію. Порушення цієї вимоги карається штрафом до 1450 євро. У випадку порушення карантину особою, яка була протестована на коронавірус та отримала позитивний результат, їй вже загрожує кримінальна відповідальність та ще більший штраф.

Як відомо, з огляду на спад коронавірусної інфекції в країні, австрійський уряд з середини квітня з двотижневим інтервалом вводить послаблення заходів, вжитих раніше для боротьби з поширенням коронавірусу. Також з 16 червня Австрія дозволила в'їзд в країну для іноземців з-понад 30 країн.

Водночас в останній час в Австрії спостерігалося зростання кількості інфікованих: протягом останнього тижня ця цифра коливається в районі 100 нових випадків. До цього в країні протягом місяця щодня було близько 50 нових захворювань.

Станом на середу, 8 липня, в Австрії налічується 1086 активних випадків захворювання на COVID-19.