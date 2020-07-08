У Північній Македонії затримали вантажівку, що везла понад 200 мігрантів

У Північній Македонії поліціанти під час перевірки на автошляху регіонального значення, біля кордону з Грецією, виявили у вантажівці 211 мігрантів, зокрема 63 неповнолітніх.

Про це повідомляє AP.

"Під час планової перевірки на регіональній дорозі біля південного кордону країни з Грецією, влада Північної Македонії виявила 211 мігрантів, зокрема 63 неповнолітніх, у вантажівці", - повідомила у вівторок місцева поліція.

Як зазначається, македонський прикордонний патруль зупинив вантажівку близько опівночі у понеділок біля міста Гевгелія та виявив, що вона буквально "упакована" мігрантами. Всередині перебували 144 особи з Бангладеш та 67 - із Пакистану.

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Водій вантажівки, 27-річний громадянин Північної Македонії, був заарештований. Мігрантів перевезено до транзитного центру в Гевгелії, де їх очікує депортація до Греції.

Агентство вказує, що кордон Греції з Північною Македонією закрито через пандемію коронавірусу, але коридори незаконного перевезення мігрантів залишаються активними в цьому районі.

Фото: daily-sun.com