Доля Північного потоку-2. Данія знову здивувала

Цього разу неприємно – дозволивши прокладку труб по морю

Данія, яку багато місяців українці та інші противники газогону Nord Stream-2 вважали чи не головною надією на те, що проєкт може бути зупинено чи принаймні сповільнено, вдалася до «зради».

Данія була останньою країною на шляху трубопроводу, що не видавала дозвіл на його будівництво і «здалася» лише наприкінці жовтня минулого року, а отже стала реальною «паличкою-виручалочкою» для Газпрому.

Вона так піклувалася про екологічний компонент проєкту – й урешті дозволила прокладання труб, що є небезпечним не лише для морських мешканців, а й для людей та майна.

І МІНИ НЕ СТРАШНІ

Ні, ми думали, що Копенгаген так довго зволікав зі своїми дозволами через якусь особливу любов до України. Зрозуміло, що Королівство піклувалося винятково про свої інтереси. Тим більш незрозуміло, чим зумовлене рішення Датського енергетичного агентства від 6 липня дозволити застосовування трубоукладачів з якірним позиціонуванням. Раніше такого дозволу не видавали через те, що в цьому районі Балтійського моря затоплено ємності з бойовими отруйними речовинами часів Другої світової війни (по всій акваторії моря розкидано близько 50 тисяч тонн хімічних боєприпасів!), тож донне тралення, постановка суден на якір і втручання в морське дно пов’язане з чималим ризиком.

Нині в агентстві стверджують, що Данія зобов’язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням вимог безпеки, ресурсів і охорони навколишнього середовища. Мовляв, траса проходить за межами району, де не рекомендовано тралення, використання якорів і робота на морському дні через небезпеку, яку становлять поховані запаси хімічної зброї.

Це рішення, ідеться в поясненні, ухвалено у відповідь на заявку компанії-оператора Nord Stream-2 AG відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов’язань Копенгагена з Конвенції ООН з морського права.

Невже конвенція ООН зобов’язала Данію дозволити «топтатися» по дну? Чи просто поклалися на «чесне піонерське» Газпрому, що все буде бездоганно?

АКАДЕМІК, ОСТАП ТА ІВАН

Таким чином, фактично, ніщо більше не заважає Газпрому дотягнути свою трубу до Німеччини. Добудовувати його Росія може власними суднами, оскільки США оголосили санкції щодо всіх європейських компаній, котрі використовуватимуть для цього свої кораблі.

А російські судна вже підтягнулися.

Уже давно стовбичить у німецькому порту Мукран трубоукладач «Академік Черський», який вийшов з далекої Находки відразу після того, як вузькоспеціалізовані судна з динамічним позиціонуванням – італійське Saipem та швейцарсько-нідерландське Allseas – припинили роботу негайно після запровадження перших американських санкцій наприкінці минулого року. Ще раніше туди ж прийшов трубоукладач «Фортуна».

А 7 липня, буквально наступного дня (який дивовижний збіг) у нейтральні води підтягнулися нові судна «Газпромфлоту» «Остап Шеремета» й «Іван Сидоренко». Теж прийшли з Далекого Сходу, з Владивостока, подолавши майже 12,5 тис. миль за 50 днів південним маршрутом – через Індійський океан – звісно, у супроводі кораблів російського військово-морського флоту (а раптом ворожа провокація).

Таким чином, заявляють у РФ, нині в наявності всі судна, необхідні для завершення проєкту.

Однак концернові «Роснефть», який очолює колишній німецький політик Ґергард Шредер, треба почекати, адже реально роботи можуть розпочатися тільки восени. На це є кілька причин. Зокрема, оператор проєкту Nord Stream-2 AG має надати оновлений план робіт й узгодити його з тим самим Датським енергетичним агентством. Потрібно також дооснастити «Академіка Черського», що займе певний час. Крім того, у липні-серпні в районі острова Борнхольм іде нерест тріски, тож усі роботи там заборонено.

Ну й, насамкінець, до 3 серпня на рішення енергетичного агентства ще може бути подано апеляцію до апеляційної ради Данії з питань енергетики.

ОСТАННІ МИЛІ

Готовність газопроводу становить на сьогодні 94%: з 2360 км прокладено 2200.

Завадити будівництву газогону могло лише втручання дуже сильного суперника. І таке сталося: наприкінці минулого року американці оголосили санкції. Але це відбулося занадто пізно. Тим більше, що йдеться не про сентименти щодо нас, а про їхні власні інтереси.

Ще до санкцій було прокладено трубу по глибоководній дільниці, де наявні російські судна були б безпорадні.

Як скоро будуть завершені будівельні роботи? Перший дедлайн – кінець минулого року – провалено. У січні після переговорів у Москві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель (яка кілька днів тому знову повторила, що Німеччина прагне добудови газопроводу та працює в цьому напрямку) президент РФ Володимир Путін заявив, що газопровід буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021-го.

РАНО РАДІТИ

Ураховуючи, що для завершення газопроводу залишилося прокласти близько 160 км труб, перенесення початку робіт на осінь дещо відкладе запуск газопроводу.

Поки що німецький уряд та лобісти «Північного потоку-2» у США радіють і активно намагаються створити помилкове уявлення про те, що завершення проєкту точно неминуче. Аби США побачили, що всі їхні зусилля марні й припинили санкційні дії.

Україна має й далі виступати за нові санкції щодо Nord Stream-2 з боку Вашингтона. Що власне Нафтогаз і робить уже більш як три роки.

У самому НАК на прохання Укрінформу прокоментувати датський дозвіл зауважили, що не все для Газпрому так просто, як нині декому здається.

«Для росіян це буде повільний процес», – зазначив Вадим Гламаздін, радник голови правління НАК «Нафтогаз України».

Вадим Гламаздін

Він звернув увагу на те, що росіяни не можуть почати прокладення труб до вересня через апеляцію в Данії та сезон нересту тріски. Далі «Фортуні» знадобиться щонайменше три місяці, аби прокласти останню ділянку трубопроводу, а погода в листопаді та грудні може спричинити затримку ще до двох місяців.

Гламаздін переконаний, що, як і торік, Конгрес США ухвалить нові санкції щодо Nord Stream-2 до кінця цього року в рамках щорічного Закону «про національну оборону». Ці нові санкції вже включено до проєкту цього документа в Сенаті.

Нові санкції застосовуватимуться до будь-якої компанії, яка «сприяє» прокладці труб для Nord Stream-2, тому, якщо до кінця року будівництво не буде повністю завершене, усі європейські підрядники, включаючи постачальників страхових послуг, котрі в будь-який спосіб допомагають російським трубопрокладним суднам, змушені будуть негайно припинити ці роботи, щойно санкції будуть ухвалені Конгресом. Адже саме так сталося у грудні 2019 року, коли компанія Allseas припинила роботу миттєво.

«Крім того, під санкції потрапить ціла низка компаній, які надають «ліцензування та сертифікацію», необхідні для того, щоб Nord Stream-2 запрацював після його фізичного завершення. Без цієї сертифікації трубопровід неможливо використовувати, навіть якщо його добудують», – додав представник НАК.

Отже, ще не «все пропало»…

Ольга Танасійчук, Берлін