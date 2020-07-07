ФРН, Франція, Єгипет і Йорданія попереджають Ізраїль про наслідки анексії

Глави МЗС Єгипту, Німеччини, Франції та Йорданії заявляють, що ніколи не визнають анексію Ізраїлем палестинських територій, а такі плани матимуть негативний вплив на відносини з цією державою.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини після відеоконференції 7 липня.

«Ми поділяємо думку, що будь-яка анексія окупованих у 1967 році палестинських територій порушить міжнародне право та поставить під загрозу основи мирного процесу. Ми не визнаємо жодних змін кордонів 1967 року, які не погоджені сторонами», - зазначається у заяві.

Дипломати також сходяться у думці, що такий крок Тель-Авіва матиме серйозні наслідки для безпеки та стабільності регіону і буде головною перешкодою для зусиль на шляху досягнення повного і справедливого миру.

«Це також може вплинути на відносини з Ізраїлем», - попереджають глави МЗС 4 країн.

Вони підкреслюють тверду прихильність до переговорного процесу на засадах принципу двох держав, заснованого на міжнародному праві та відповідних резолюціях ООН. Дипломати обговорили, як можна дат імпульс новому конструктивному початку переговорного процесу між ізраїльською та палестинською сторонами, і запропонували свою підтримку у відкритті шляху до переговорів.

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Як повідомлялося, ізраїльський уряд планує втілити в життя план анексії частини Західного берега річки Йордан. Зокрема, він передбачає, що Ізраїль може поглинути близько 30% Західного берега Йордану, який був завойований у 1967 році під час шестиденної війни. Решта 70% мають стати частиною палестинської держави, але за жорстких умов. Планувалося запустити план 1 липня, але поки що цього не відбулося, тривають консультації.

Палестинці, Організація Об'єднаних Націй, європейські та арабські держави вважають єврейські поселення на Західному березі незаконними. Нині там проживають понад 400 тис. ізраїльтян і близько трьох мільйонів палестинців.