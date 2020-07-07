Кандидати у президенти Польщі провели окремі теледебати перед виборами

Кандидати у президенти Польщі - чинний президент Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський - у понеділок ввечері провели окремі теледебати, не досягнувши згоди про їх спільне проведення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент Польщі взяв участь у дебатах, організованих державним телеканалом TVP у місті Конське Свентокшиського воєводства (південь Польщі). У свою чергу, Тшасковський відповідав на запитання 20-ти провладних та опозиційних ЗМІ у місті Лешно Великопольського воєводства на заході РП, що транслювали у прямому ефірі польські комерційні телеканали.

У залах, де відбувалися дебати обох кандидатів, поряд з трибунами присутніх кандидатів були також пусті трибуни з прізвищами опонентів. У ході своїх виступів вони звертали увага на те, що супротивники побоялися взяти участь з ними у дебатах.

У питаннях до кандидатів у президенти Польщі основний акцент робився на внутрішній політиці: соціальних та економічних темах, розвитку стратегічних та локальних інфраструктурних проєктів, протидії пандемії коронавірусу та її наслідків, світоглядних орієнтирах кандидатів тощо.

Міжнародної тематики у дискусії обох кандидатів було небагато. У цьому контексті Анджей Дуда акцентував увагу, що у закордонній політиці він робить ставку на стратегічне партнерство зі США.

“Серед усіх відносин Польщі з іншими країнами польсько-американські відносини для мене є найважливішими. Я намагаюся будувати євроатлантичні відносини”,- підкреслив Дуда.

У свою чергу Тшасковський підкреслив, що у міжнародних відносинах він робитиме ставку на співпрацю з ЄС та європейськими партнерами. Зокрема, він намагатиметься “відбудувати позицію Польщі в ЄС”, яку Варшава, на його думку, втратила за урядування нинішньої владної коаліції. Тшасковський підкреслив, що намагатиметься швидко домовитися про інтенсифікацію співпраці у рамках Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція), а перший свій закордонний візит він здійснить до Брюсселя, де розташовані керівні органи ЄС та НАТО.

Відповідаючи на запитання щодо санкцій проти Росії, Тшасковський підкреслив, що політика щодо Москви має бути “твердою і принциповою”.

“Як міністр з європейських питань я вів переговори щодо запровадження санкцій (проти РФ - ред.) і це для мене абсолютно очевидне, що ця політика має бути твердою і принциповою”,- підкреслив кандидат у президенти РП.

Тшасковський також запевнив, що він виступає проти проєкту “Північний потік-2”, який шкодить безпеці Польщі та ЄС.

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Під час виступів жоден з кандидатів не згадував про відносини з Україною чи ситуацію на сході країни та у Криму.

Як повідомлялося, президентські вибори у Польщі відбудуться 12 липня. Згідно з соцопитуваннями, Дуда, якого підтримує правляча Об'єднана правиця, і Тшасковський, за підтримки опозиційної Громадянської коаліції, мають практично однакові шанси на перемогу.