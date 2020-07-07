Алжир очікує вибачень від Франції за колоніальне минуле

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун заявив, що очікує від Франції вибачень за колонізацію країни й розраховує в цій справі на Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien

«Ми вже отримали половину виправдання. Ми маємо зробити ще один крок… Це дасть можливість залагодити ситуацію і зробити її більш спокійним для економічних і культурних добросусідських відносин», - заявив Теббун, нагадавши, що у Франції мешкають понад 6 млн алжирців.

За словами президента Алжиру, цьому має допомогти його французький колега: «Я вважаю, що з президентом Макроном ми можемо досягти умиротворення, вирішуючи проблему пам'яті. Він дуже чесний і хоче заспокоїти ситуацію, аби дозволити нашим відносинам повернутися до природного рівня».

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Нагадаємо, питання історичної пам’яті лежить в основі мінливих відносин між Францією та Алжиром, де існує думка, що колишня метрополія робить недостатньо для спокутування свого колоніального минулого.

Минулої п’ятниці Франція передала на батьківщину останки 24 алжирських бійців, загиблих на початку колонізації у ХІХ столітті. Їх урочисто поховали на рідній землі у присутності президента Теббуна.