Кількість померлих від коронавірусу в США сягнула 130 тисяч

Кількість померлих від коронавірусу у Сполучених Штатах перевищила сягнула 130 тисяч.

Про це свідчать офіційні дані, представлені 6 липня Університетом медицини імені Джона Гопкінса, США.

Так, станом на 14 годину за Вашингтоном кількість померлих становить 130 007 осіб.

Загалом у Сполучених Штатах понад 2,897 млн хворих на COVID-19. Більше 906,7 тис. людей одужали.

США продовжують перебувати на першій позиції у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, найбільші темпи поширення вірусу зараз спостерігаються в південних штатах.

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