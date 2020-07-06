Смертельна ДТП у Туреччині: автобус врізався у бетонний бар'єр

Смертельна ДТП у Туреччині: автобус врізався у бетонний бар'єр

Фото, відео
Укрінформ
У районі міста Гебзе на півночі Туреччини автобус потрапив у ДТП. В результаті аварії одна людина загинула, ще 17 зазнали травм.

Про це повідомляє агентство ІНА.

"ДТП сталася о 21.30 неділі в районі промзони Гебзе. У автобуса марки MAN, який рухався в бік Анкари, лопнуло колесо, і він врізався у бетонний бар'єр для ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Фото: ttahaber.com
Фото: ttahaber.com

Загалом в автобусі перебували 19 пасажирів.

Фото: twitter.com/shaqozan
Фото: twitter.com/shaqozan
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За даними ІНА, автобус належить компанії Metro Turizm.

Рух по шосе в напрямку Анкари було повністю перекрито.

Головне фото: twitter.com/Basinexpres

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