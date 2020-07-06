Смертельна ДТП у Туреччині: автобус врізався у бетонний бар'єр
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Укрінформ
У районі міста Гебзе на півночі Туреччини автобус потрапив у ДТП. В результаті аварії одна людина загинула, ще 17 зазнали травм.
Про це повідомляє агентство ІНА.
"ДТП сталася о 21.30 неділі в районі промзони Гебзе. У автобуса марки MAN, який рухався в бік Анкари, лопнуло колесо, і він врізався у бетонний бар'єр для ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
Загалом в автобусі перебували 19 пасажирів.
За даними ІНА, автобус належить компанії Metro Turizm.
TEM’de Metro Turizm’e ait bir yolcu otobüsü devrildi: En 1 kişi öldü 17 kişi yaralı | Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde Metro Turizm’e ait bir otobüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/P0UP5aYDGq— Yaşar Usta (@yasarustaportal) July 5, 2020
Рух по шосе в напрямку Анкари було повністю перекрито.
Головне фото: twitter.com/Basinexpres