На виборах до парламенту Сербії перемогла прогресивна партія президента Вучича
Укрінформ
Виборча комісія Сербії опублікувала офіційні результати парламентських виборів, абсолютну перемогу на яких здобула Сербська прогресивна партія (СПП) президента Олександра Вучича.
Про це повідомляє телеканал РТС.
Згідно з результатами виборів, СПП отримала 60,65% голосів, що дорівнює 188 мандатам з 250 депутатських крісел парламенту. Таким чином, владна партія одержала можливість самостійно сформувати Кабінет міністрів.
Також до парламенту пройшли Соціалістична партія Сербії - 10,38% і 32 депутатські місця, блок СПАС - 3,83% і 11 мандатів.
Всього у виборах брала участь 21 партія, 14 з яких не змогли подолати прохідний поріг у 3%.
Нагадаємо: вибори в Сербії відбулися 21 червня і стали першим голосуванням в європейській країні з початку пандемії коронавірусу.