Іранські чиновники визнали, що пожежа на ядерному об’єкті таки наробила лиха

Пожежа, що сталася минулого тижня на ядерному об’єкті в місті Натанз, спричинила значну шкоду.

Про це заявив речник Організації атомної енергетики Ірану Бегруз Камалванді, передає Радіо Свобода.

За його словами, пожежа може сповільнити розробку та виробництво вдосконалених центрифуг у середньостроковій центрифузі. Речник ОАЕІ додав, що Іран замінить пошкоджену вогнем будівлю іншою, більшою та "з більш прогресивним обладнанням".

Читайте також: На ядерному комплексі в Ірані сталася пожежа

Іранські чиновники не озвучували версій щодо саботажу, але у двох заявах, які цитувала державна новинна агенція IRNA, урядовці застерігали, що будь-які ознаки перетину червоних ліній Сполученими Штатами та Ізраїлем мають бути враховані в "стратегії поведінки в новій ситуації".

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц 5 липня відповів на питання про те, чи Тель-Авів має стосунок до пожежі в Натанзі.

"Не кожен інцидент, який стається в Ірані, конче пов’язаний із нами", – заявив він в ефірі ізраїльського армійського радіо. Він нагадав, що довгостроковою метою Ізраїлю є не дозволити Ірану отримати доступ до своїх ядерних можливостей.

Нагадаємо: 2 липня Іран заявив, що ядерні об’єкти в Натанзі не зазнали пошкоджень після неназваного "інциденту", який стався вранці того дня. Пожежа в Натанзі стала однією з кількох інцидентів, які сталися в Ірані за останній час. Так вже 4 липня сталися пожежі на електростанції в південно-західному Ахвазі та на нафтохімічному заводі поблизу порту Бендер-Імам-Хомейні.