Іранські чиновники визнали, що пожежа на ядерному об’єкті таки наробила лиха
Про це заявив речник Організації атомної енергетики Ірану Бегруз Камалванді, передає Радіо Свобода.
За його словами, пожежа може сповільнити розробку та виробництво вдосконалених центрифуг у середньостроковій центрифузі. Речник ОАЕІ додав, що Іран замінить пошкоджену вогнем будівлю іншою, більшою та "з більш прогресивним обладнанням".
Іранські чиновники не озвучували версій щодо саботажу, але у двох заявах, які цитувала державна новинна агенція IRNA, урядовці застерігали, що будь-які ознаки перетину червоних ліній Сполученими Штатами та Ізраїлем мають бути враховані в "стратегії поведінки в новій ситуації".
Тим часом міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц 5 липня відповів на питання про те, чи Тель-Авів має стосунок до пожежі в Натанзі.
"Не кожен інцидент, який стається в Ірані, конче пов’язаний із нами", – заявив він в ефірі ізраїльського армійського радіо. Він нагадав, що довгостроковою метою Ізраїлю є не дозволити Ірану отримати доступ до своїх ядерних можливостей.
Нагадаємо: 2 липня Іран заявив, що ядерні об’єкти в Натанзі не зазнали пошкоджень після неназваного "інциденту", який стався вранці того дня. Пожежа в Натанзі стала однією з кількох інцидентів, які сталися в Ірані за останній час. Так вже 4 липня сталися пожежі на електростанції в південно-західному Ахвазі та на нафтохімічному заводі поблизу порту Бендер-Імам-Хомейні.