Греція від завтра закриє кордон для громадян Сербії

Греція з понеділка закриє кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомив міністр торгівлі, туризму та телекомунікацій Сербії Расим Ляич, передає сербське N1info.

За його словами, заборона на в'їзд почне діяти з 06:00 понеділка, 6 липня. Греція прийняла це рішення через епідеміологічну ситуацію у Сербії та велику кількість позитивних тестів у туристів з цієї країни.

Водночас громадяни Сербії, які зараз знаходяться в Греції, можуть залишатися в країні стільки, скільки планували.

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Нагадаємо: упродовж останнього тижня в Сербії стрімко зросла кількість нових випадків коронавірусу. 27 червня добовий приріст хворих на вперше з кінця квітня перевищив 200, а 2 липня зареєстрували 359 нових випадків — рекорд з середини квітня.

В Греції за останній тиждень максимальний добовий приріст нових хворих становив 28 осіб.

Раніше повідомлялося, в аеропорту Афін затримали 17 українців через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн.