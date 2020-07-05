Греція від завтра закриє кордон для громадян Сербії
Про це повідомив міністр торгівлі, туризму та телекомунікацій Сербії Расим Ляич, передає сербське N1info.
За його словами, заборона на в'їзд почне діяти з 06:00 понеділка, 6 липня. Греція прийняла це рішення через епідеміологічну ситуацію у Сербії та велику кількість позитивних тестів у туристів з цієї країни.
Водночас громадяни Сербії, які зараз знаходяться в Греції, можуть залишатися в країні стільки, скільки планували.
Нагадаємо: упродовж останнього тижня в Сербії стрімко зросла кількість нових випадків коронавірусу. 27 червня добовий приріст хворих на вперше з кінця квітня перевищив 200, а 2 липня зареєстрували 359 нових випадків — рекорд з середини квітня.
В Греції за останній тиждень максимальний добовий приріст нових хворих становив 28 осіб.
Раніше повідомлялося, в аеропорту Афін затримали 17 українців через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн.