Вибори президента Польщі: Тшасковський пропонує Дуді відкриті дебати

Мер Варшави Рафал Тшасковський запрошує чинного президента Польщі Анджея Дуду, разом із яким візьме участь у другому турі виборів глави держави, на відкриті дебати у форматі «президентської арени».

Про це повідомляє Польське радіо.

«Я готовий до цієї нової формули президентської арени. Мені здається, що важко собі уявити більш відкриту формулу, в межах якої президент Анджей Дуда і я будемо відповідати на запитання кільканадцяти редакцій, які ми вже запросили до Лєшна (місто у Великопольському воєводстві - ред.). Кожна з редакцій матиме можливість поставити нам два запитання», - сказав кандидат на пост президента від Громадянської коаліції.

За його словами, нині тривають переговори з телеканалами стосовно трансляції дебатів. У понеділок ввечері президентські дебати планує провести Польське телебачення (TVP), і штаб Анджея Дуди підтвердив готовність кандидата взяти участь у них.

Тим часом Міністерство закордонних справ Польщі повідомило у Тwitter, що всі виборчі пакети надіслали до виборців за кордоном, котрі висловили бажання взяти участь у голосуванні поштою.

“Величезна подяка усім консульствам, котрі подбали про те, щоб упродовж неповного тижня надіслати до виборців 480 тис. виборчих пакетів!” - йдеться у дописі.

Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 12 липня. За пост глави держави змагаються чинний президент Анджей Дуда, який є кандидатом Об’єднаної правиці, та мер Варшави Рафал Тшасковський, кандидат від Громадянської коаліції.