На посольство США у Багдаді здійснили ракетну атаку – ЗМІ

Невідомі здійснили ракетний обстріл посольства США у Багдаді.

Інцидент стався в ніч проти неділі, повідомляє телеканал Al Arabiya.

"Системи протиповітряної оборони Іраку перехопили ракету, спрямовану на посольство США, розташоване у значно укріпленій "зеленій зоні" Багдада", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, частини ракети, що була перехоплена зенітними ракетними комплексами Patriot, впали в районі "зеленої зони" Багдаду, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.

фото: alarabiya.net