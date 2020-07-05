На посольство США у Багдаді здійснили ракетну атаку – ЗМІ
Укрінформ
Невідомі здійснили ракетний обстріл посольства США у Багдаді.
Інцидент стався в ніч проти неділі, повідомляє телеканал Al Arabiya.
"Системи протиповітряної оборони Іраку перехопили ракету, спрямовану на посольство США, розташоване у значно укріпленій "зеленій зоні" Багдада", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, частини ракети, що була перехоплена зенітними ракетними комплексами Patriot, впали в районі "зеленої зони" Багдаду, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.
фото: alarabiya.net