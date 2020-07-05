У Польщі за добу виявили ще 231 випадок коронавірусу, п’ятеро померли

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 35 950 - за минулу добу виявлено 231 новий випадок COVID-19.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 35 950; 1517 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 231 новий випадок інфікування, померло 5 хворих.

На сьогодні в країні одужали вже 23 746 інфікованих.

У лікарнях РП нині перебуває 1765 пацієнтів з коронавірусом, 83 813 людей - на домашньому карантині, 13 508 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено 1,6 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу понад 22 тисячі.

Головним осередком інфікування у Польщі залишається Сілезьке воєводство. За минулу добу там виявлено 87 нових випадків коронавірусу, що становить близько 38% від загальної кількості інфікованих по країні.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 386 839 випадків зараження коронавірусом, з них 533 619 летальних, одужало 6 445 259 осіб.