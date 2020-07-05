В Ефіопії 166 осіб загинули у заворушеннях після вбивства співака
Укрінформ
Щонайменше 166 людей загинули в Ефіопії протягом кількох днів заворушень, що відбулися у зв'язку з вбивством музиканта та політичного активіста Хачалу Гундессаа.
Про це повідомляє Pakistan Observer.
"Щонайменше 166 людей загинули унаслідок жорстоких зіткнень, які сталися в Ефіопії протягом кількох днів після вбивства популярного співака Хачалу Гундессаа", - інформує місцева поліція.
Поп-зірка Хачалу Гундессаа, член найбільшої етнічної групи "Оромо", був застрелений невідомими нападниками в столиці країни місті Аддіс-Абеба у понеділок.
"Після смерті Хачалу 145 цивільних та 11 силовиків загинули в результаті заворушень в регіоні", - заявила заступник комісара поліції регіону Оромія Гірма Гелам.
Ще 10 осіб загинули внаслідок заворушень в Аддіс-Абебі.
Фото: Stephen Maturen/Getty Images