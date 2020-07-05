В Ефіопії 166 осіб загинули у заворушеннях після вбивства співака

В Ефіопії 166 осіб загинули у заворушеннях після вбивства співака

Укрінформ
Щонайменше 166 людей загинули в Ефіопії протягом кількох днів заворушень, що відбулися у зв'язку з вбивством музиканта та політичного активіста Хачалу Гундессаа.

Про це повідомляє Pakistan Observer.

"Щонайменше 166 людей загинули унаслідок жорстоких зіткнень, які сталися в Ефіопії протягом кількох днів після вбивства популярного співака Хачалу Гундессаа", - інформує місцева поліція.

Поп-зірка Хачалу Гундессаа, член найбільшої етнічної групи "Оромо", був застрелений невідомими нападниками в столиці країни місті Аддіс-Абеба у понеділок.

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"Після смерті Хачалу 145 цивільних та 11 силовиків загинули в результаті заворушень в регіоні", - заявила заступник комісара поліції регіону Оромія Гірма Гелам.

Ще 10 осіб загинули внаслідок заворушень в Аддіс-Абебі.

Фото: Stephen Maturen/Getty Images

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