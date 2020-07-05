В Індії за добу від ударів блискавок загинули 23 людини
Укрінформ
Щонайменше 23 жителі штату Уттар-Прадеш на півночі Індії загинули і ще 29 постраждали протягом останньої доби внаслідок ударів блискавок.
Про це повідомляє NDTV.
"Щонайменше 23 людини загинули та ще 29 зазнали ушкоджень унаслідок ударів блискавок у різних районах штату Утар-Прадеш в суботу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що восьмеро людей загинули в місті Аллахабад, по шість осіб - у містах Мірзапур та Бхадохі, ще двоє - у Каусамбі, одна особа в Джаунпурі.
Місцева влада пообіцяла виплатити родичам загиблих компенсацію та забезпечити належне медичне лікування постраждалим.
Як повідомлялося, 25 червня на Північному сході Індії, у штаті Бігар, жертвами ударів блискавки стало понад 100 осіб.