Американські дипломати залишають Саудівську Аравію через COVID-19 — ЗМІ

Десятки дипломатів США разом із сім'ями залишають Саудівську Аравію через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом у цій країні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел, частина з них вилетіла з королівства рейсом в суботу, 4 липня. Очікується, що найближчим часом країну покине ще більше дипломатів.

Як пише DW, щонайменше 30 співробітників американського посольства в Саудівській Аравії отримали позитивні тести на COVID-19. Більшість з них — не американці.

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США також стурбовані тим, що влада Саудівської Аравії може приховувати масштаби спалаху і занижувати кількість випадків зараження COVID-19.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в Саудівській Аравії підтверджено 205,9 тисячі випадків захворювання, померли 1,8 тисячі осіб.