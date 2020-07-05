Американські дипломати залишають Саудівську Аравію через COVID-19 — ЗМІ
Укрінформ
Десятки дипломатів США разом із сім'ями залишають Саудівську Аравію через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом у цій країні.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За словами джерел, частина з них вилетіла з королівства рейсом в суботу, 4 липня. Очікується, що найближчим часом країну покине ще більше дипломатів.
Як пише DW, щонайменше 30 співробітників американського посольства в Саудівській Аравії отримали позитивні тести на COVID-19. Більшість з них — не американці.
США також стурбовані тим, що влада Саудівської Аравії може приховувати масштаби спалаху і занижувати кількість випадків зараження COVID-19.
За даними Університету Джонса Гопкінса, в Саудівській Аравії підтверджено 205,9 тисячі випадків захворювання, померли 1,8 тисячі осіб.