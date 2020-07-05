У Нідерландах з посвідчення особи приберуть інформацію щодо статі

У 2024-2025 роках із посвідчень особи громадян Нідерландів приберуть інформацію про стать.

Про це повідомляє DW.

Про це йдеться у листі міністра освіти, культури та науки Нідерландів Інгрід ван Енгелсховен, направленому в суботу, 4 липня, парламенту країни.

За її словами, тим самим уряд хоче "там, де це можливо, відмовитися від необов'язкової реєстрації статі". Замість цього громадяни повинні "створити свою власну ідентичність і жити в повній свободі та безпеці", пояснила міністр.

Одночасно ван Енгелсховен підкреслила, що Нідерланди не стануть першою країною у світі, яка введе гендерно-нейтральні посвідчення особи: стать в таких документах не вказується і в Німеччині. При цьому в закордонних паспортах категорія статі залишиться у зв'язку з приписами ЄС.