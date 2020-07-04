Експрезидентів Панами звинуватили у корупції

Двох колишніх президентів Панами Рікардо Мартінеллі та Хуана Карлоса Варела звинуватили у корупції.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

"Панамське правосуддя у межах антикорупційних заходів висунуло двом колишнім президентам звинувачення у відмиванні грошей", - йдеться у публікації.

Зокрема, Мартінеллі, який був президентом у 2009-2014 рр., закидають підкуп журналістського пулу. Суд заборонив йому виїжджати з країни до завершення судового розгляду. Адвокати та сам підозрюваний відкидає усі звинувачення та вважає їх політично вмотивованими.

Експрезидент Мартінеллі вже був екстрадований США на 2 роки для участі у суді та був виправданий у 2019 році за звинуваченням у шпигунстві. Його ім'я фігурує в численних корупційних скандалах, за які було заарештовано близько 10 міністрів.

Його наступнику Хуану Карлосу Варелу, який керував країною у 2014-2019 рр., висунуто звинувачення у відмиванні коштів у справі бразильського будівельного гіганта Odebrecht, який визнав, що платив хабарі латиноамериканським політичним лідерам упродовж останніх років. Захист Варела відкидає усі звинувачення.

Нагадаємо: останніми роками в Панамі розслідували близько 30 випадків корупції, проте жодного обвинувального вироку високопоставленим чиновникам винесено не було.