На півночі Італії швидкість поширення COVID-19 зросла до небезпечної

У північній італійській провінції Венето швидкість поширення коронавірусу протягом останнього тижня зросла до небезпечного рівня.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

«Згідно зі звітом регіональної агенції охорони здоров’я Azienda Zero, в останній тиждень червня індекс відтворення вірусу (R value) у Венето зріс до ризикового – 1,67», - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що індекс відтворення вірусу вказує, скільки людей в середньому інфікує один хворий. Безпечними вважаються показники менше 1.

Для порівняння: тиждень тому для Венето індекс становив 0,43.

Частково у цьому зростанні зіграли роль декілька локальних спалахів коронавірусу – серед працівників однієї з компаній у Беллуна та ще однієї у Віченці.

Губернатор регіону Лука Зая у зв’язку з цим заявив, що хоче від центрального уряду «регуляторний інструмент», який дозволяв би обов’язкову госпіталізацію підтверджених хворих, і це було б «не диктаторським кроком, а діями для захисту громади».

«Із такими темпами нам не треба питати себе, чи повернеться вірус у жовтні – він і так тут. Через безвідповідальну поведінку деяких людей хтось поповнює статистику заражень прямо зараз», - заявив місцевий губернатор.

Ще на початку тижня губернатор Венето закликав людей до здорового глузду після того, як у медіа знову з'явилися фото заповнених скверів і пляжів.