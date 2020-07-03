Польща офіційно очолила річне головування у Вишеградській групі

Польща у п’ятницю, 3 липня, офіційно перейняла у Чехії річне ротаційне головування у Вишеградській групі (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина).

З цієї нагоди у Варшаві відбулася зустріч прем’єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини Матеуша Моравецького, Андрея Бабіша, Ігора Матовіча і Віктора Орбана, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вишеградська група стає усе більш важливішим суб’єктом в Євросоюзі”,- заявив після зустрічі Моравецький.

Він зазначив, що під час зустрічі прем’єрів обговорено шляхи виходу з коронакризи і “повернення на відповідну колію”. Польський прем’єр зазначив, що гаслом Польського голосування у V4 буде саме вислів про повернення до нормального стану справ – “Back on track”.

У цьому контексті він зауважив, що країни Вишеграду успішно борються з пандемією коронавірусу на відміну від деяких країн західної Європи.

Під час зустрічі глави урядів обговорили перспективи бюджету ЄС на 2021-2027 роки, розподіл коштів з фонду відбудови після завершення кризи.

Прем’єри обговорили також міграційну політику, підкресливши незгоду усіх країн групи щодо примусового розподілу біженців між країнами ЄС.

У Варшаві глави урядів обговорили також необхідність захисту зовнішніх кордонів ЄС, співпрацю з країнами західних Балкан, Україною і Білоруссю.