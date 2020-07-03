Росія вирішила відновити роботу посольства в Лівії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія прийняла рішення відновити діяльність російського посольства в Лівії, проте базуватиметься воно на території Тунісу.

Про це він заявив у п'ятницю на зустрічі з Акілою Салехом, спікером палати представників Лівії (парламент на сході країни), повідомляє ТАСС.

"Ми прийняли рішення про відновлення діяльності посольства Росії в Лівії, яке на даному етапі очолюватиме тимчасовий повірений у справах Джамшед Болтаєв. Він тимчасово базуватиметься на території Тунісу", - сказав Лавров.

Він наголосив, що у функції тимчасового повіреного входить "представляти Росію на всій території Лівії".

Як повідомлялося, 2 жовтня 2013 року на Посольство РФ у Тріполі було скоєно напад. У результаті атаки ніхто з росіян не постраждав. Влада Лівії тоді визнала, що не може гарантувати безпеку дипломатів, після чого було прийнято рішення про їх евакуацію.