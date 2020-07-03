У світі від коронавірусу вилікувались більше шести мільйонів осіб

Станом на ранок 3 липня в світі зафіксовано 6 140 827 випадків одужання після коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

Всього з початку пандемії у світі зареєстровано 10 985 656 випадків хвороби і 524 088 летальних випадків.

Зокрема сьогодні зафіксували 11 235 нових випадків, з них 6 741 в Мексиці і по тисячі в Болівії, Екваторіальній Гвінеї і Гватемалі.

Також з 846 нових випадків смертей від коронавіруса 679 зафіксовані в Мексиці, 70 — в Болівії.

У США зареєстровано 2 837 189 випадків, а в Бразилії — 1 501 353.