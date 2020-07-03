Фінські військові льотчики відмовилися від свастики на емблемі

Військово-повітряні сили Фінляндії прибрали зі своєї емблеми зображення свастики, яке використовувалося понад 100 років.

Про це повідомляє BBC.

«Довгий час емблемою військово-повітряних сил Фінляндії була свастика з парою крил. Цей символ зазвичай асоціюють із нацистською Німеччиною та її злочинами, попри те, що самій свастиці тисячі років. Проте командування ВПС Фінляндії підтвердило, що цю емблему поступово перестали використовувати», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ВПС Фінляндії почали використовувати свастику з моменту заснування в 1918 році - задовго до того, як цей знак став символом нацизму.

До 1945 року фінські літаки мали синю свастику на білому тлі. Після Другої світової війни її прибрали з літаків, але залишили на деяких емблемах, прапорах та елементах уніформи.

Свастика стала асоціюватися з фінськими ВПС завдяки шведському дворянину, графу Еріку фон Розену. Він використовував її як особистий символ удачі. Саме він подарував перший літак військово-повітряним силам Фінляндії в 1918 році, і на ньому була намальована синя свастика.

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До речі, зазначає BBC, згодом фон Розен став провідною фігурою в націонал-соціалістичному русі Швеції 1930-х років - і навіть був зятем Германа Герінга.

У фінських ВПС заявили, що як символ фон Розена свастика залишається на прапорах і нагородних знаках деяких підрозділів, але не в центральному командуванні. Цей символ досі використовується на емблемі Військово-повітряної академії Фінляндії.

Фото: ruotuvaki.fi