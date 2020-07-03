Нова мутація коронавірусу більш заразна, але тяжчих симптомів не викликає

Глобальне дослідження виявило, що нова форма коронавірусу має здатність швидше поширюватися, але водночас не погіршує стан здоров'я пацієнтів у порівнянні з попередньою версією вірусу.

Про це повідомляє CNN з посиланням результати міжнародного наукового дослідження.

"Нова мутація робить вірус більш заразним, але, схоже, не призводить до серйознішого стану захворювання", - йдеться у повідомленні.

Як установили вчені, мутація вплинула на білок шипа – структуру, яку вірус використовує, аби проникнути у здорові клітини. Зараз встановлюється, чи впливає це на здатність вакцини локалізувати зараження. Адже препарати, які випробовуються зараз, націлені переважно саме на білок шипа.

Дослідники називають нову мутацію коронавірусу G614. Причому стверджується, що вона майже повністю замінила первинну версію (D614), яка поширилася спочатку в Європі, а потім у США та інших частинах світу.

"Вірус, імовірно, став більш заразним. Але цікаво, що ми не знайшли доказів впливу G614 на тяжкість захворювання", - зазначають американські біологи, які взяли участь у дослідженні.

Британські вчені стверджують, що це гарна новина. "Є надія, що в міру поширення вірусу SARS-CoV-2 він може стати менш патогенним", - наводить CNN висловлювання фахівців.

Дослідники зазначають, що мутована версія коронавірусу розмножується швидше у верхніх дихальних шляхах, зокрема носі та горлі. "Це може пояснювати, чому захворювання проходить легше", - підсумовують науковці.