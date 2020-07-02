Кількість загиблих від зсуву ґрунту на нефритовій шахті у М'янмі зросла до 162

У М'янмі кількість жертв зсуву ґрунту на шахті з видобутку нефриту у штаті Качін зросла до 162 осіб.

Про це повідомляє AP.

"Щонайменше 162 людини загинули у четвер унаслідок зсуву на шахті з видобутку нефриту на півночі М'янми - найстрашнішої з низки смертельних аварій на таких ділянках протягом останніх років", - йдеться у повідомленні.

Департамент пожежної служби М'янми, що координує рятувальну та інші надзвичайні служби країни, оголосив після 12 годин з моменту катастрофи, що 162 тіла були вилучені з місця зсуву у селищі Хпакант, центрі найбільшої галузі видобутку нефриту у світі.

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Раніше повідомлялося про 113 загиблих.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на шахті з видобутку нефриту у штаті Качін, що на півночі М'янми, стався зсув ґрунту внаслідок сильних злив. М'янма є найбільшим джерелом для видобутку нефриту, проте, протягом останніх років в країні сталося декілька смертельних інцидентів. Так, минулого року загинуло понад 100 гірників у різних шахтах.

Фото: CNN