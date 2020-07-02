Кількість інфікованих коронавірусом в Бельгії зросла до 61 598 осіб

Протягом минулих семи днів кількість інфікованих на коронавірус у Бельгії продовжувала зростати з показником, у середньому, 85 нових хворих на день, і на четвер сягнула 61 598 осіб.

Такі дані оприлюднило сьогодні бельгійське видання VRT з посиланням на щотижневий статистичний звіт Бельгійського інституту науки і здоров’я Sciensano.

"Протягом минулих 7 днів, в середньому, 85 людей отримували захворювання на коронавірус щодня, що на 10 відсотків нижче, ніж у попередній період. Усього з початку пандемії зареєстровано 61 598 випадків інфекції. За цей же період щодня до лікарень потрапляли, у середньому, 14 пацієнтів, що також на 10 відсотків менше, ніж у попередній період. Усього станом на середу в лікарнях знаходилися 203 пацієнти з COVID-19, з них 37 перебували у відділеннях інтенсивної терапії (268 та 40 осіб, відповідно, протягом попередніх 7 днів)", - йдеться у публікації.

Читайте також: Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом

При цьому, як повідомляється, динаміка смертності від коронавірусу залишилася на попередньому рівні – щодня від наслідків COVID-19 помирали по 5 людей. Загальна кількість загиблих від цієї хвороби в Бельгії вже сягнула 9 761 особи.