Справа МН17: після послаблення карантину у пресцентрі суду може перебувати 100 осіб

У Нідерландах 1 липня розпочався третій етап послаблення карантину. Тепер під час судового процесу щодо збитого над Донбасом у 2014 році літака рейсу MH17 у пресцентрі суду можуть перебувати 100 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі.

“У зв’язку з послабленням урядом запроваджених заходів щодо боротьби з коронавірусом, що почали діяти з 1 липня, Окружний суд Гааги ухвалив рішення, що у пресцентрі може бути максимум 100 людей на день”, - повідомили в суді.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” 3 липня відбудеться десяте судове засідання у справі МН17.

Влада Нідерландів з 1 липня послабила запроваджені обмеження, що були введені через коронавірус.

Для вистав, де бронювання квитків не передбачено заздалегідь, в залі може перебувати не більше 100 відвідувачів, а якщо захід проходить на відкритому повітрі - не більше 250 осіб. Вимога дотримання соціальної дистанції 1,5 метра залишається.

Діти до 18 років не повинні дотримуватися дистанції 1,5 метра. Після літніх канікул середні школи знову повністю відкриті. Планується, що з вересня третина стадіонів вже може бути заповнена вболівальниками, за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра. Також відкрилися сауни, казино, спортзали. Контактні види спорту, зокрема, футбол, знову доступні. Також усі люди так званих контактних професій можуть повернутися до роботи.

У кінотеатрах, театрах, культурних центрах, музеях максимальна кількість відвідувачів залежатиме від площі приміщення.

Фото Ірини Драбок