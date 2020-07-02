У Нідерландах двоє чоловіків "сіли" за шахрайство з медичними масками

Двох мешканців Нідерландів засудили до двох років ув’язнення кожного за шахрайство, пов'язане з продажем захисних медичних масок.

Про це повідомляє NOS.

“Двох чоловіків з міста Амерсфорт та Олдензал засудили до двох років в'язниці за відмивання грошей, що були отримані внаслідок шахрайства з продажем масок”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, федеральна земля ФРН Північний Рейн-Вестфалія мала намір придбати 11 мільйонів масок. Та коли було зроблено початковий внесок у розмірі 880 тис. євро, виявилося, що засобів захисту просто фізично немає.

Суд не вважає доведеним, що двоє фігурантів справи були безпосередньо причетні до обману. Однак їх визнали винними у відмиванні згаданих 880 тис. євро, які були внесені на банківський рахунок.

Ці кошти швидко опинилися на інших рахунках за кордоном. Однак банки запідозрили недобре і скасували сумнівні операції, після чого поліція конфіскувала гроші.