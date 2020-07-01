Ердоган планує взяти під жорсткий контроль соцмережі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв запровадити жорсткіші правила контролю над соціальними мережами після появи образ у бік його родичів.

Про це повідомляє Al Jazeera

«Турецький президент висловив намір посилити урядовий контроль над соціальними мережами після того, як у Twitter з’явилися образи у бік його дочки та зятя, в яких народилася четверта дитина», - йдеться в повідомленні.

Все почалося з того, що зять Ердогана, міністр фінансів Берат Албайрак, повідомив у вівторок у Twitter про народження четвертої дитини. Після цього в мережі на його адресу та на адресу його дружини, доньки Ердогана, посипалися образи.

Головне управління поліції Туреччини повідомило, що 11 з 19 користувачів, з чиїх облікових записів надійшов образливий контент, були затримані.

Ердоган заявив, що влада введе нові правила для контролю над використанням соціальних мереж. Він додав, що поширення «аморальних дій» на цих платформах в останні роки було зумовлене відсутністю правил.

Президент сказав, що Туреччина змусить у компанії соціальних мереж призначити своїх представників у країні, аби ті відповідали на юридичні запити, які, за його словами, зараз ігноруються.

«Ми сповнені рішучості зробити все необхідне для того, щоб платформи соціальних мереж створили податкове і юридичне представництво в нашій країні», - сказав Ердоган.

Нагадаємо, що минулого місяця офіційна Анкара різко розкритикувала Twitter за те, що соціальна мережа закрила понад 7 тисяч акаунтів, які підтримували Ердогана.