Ердоган планує взяти під жорсткий контроль соцмережі

Ердоган планує взяти під жорсткий контроль соцмережі

Укрінформ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв запровадити жорсткіші правила контролю над соціальними мережами після появи образ у бік його родичів.

Про це повідомляє Al Jazeera

«Турецький президент висловив намір посилити урядовий контроль над соціальними мережами після того, як у Twitter з’явилися образи у бік його дочки та зятя, в яких народилася четверта дитина», - йдеться в повідомленні.

Все почалося з того, що зять Ердогана, міністр фінансів Берат Албайрак, повідомив у вівторок у Twitter про народження четвертої дитини. Після цього в мережі на його адресу та на адресу його дружини, доньки Ердогана, посипалися образи.

Головне управління поліції Туреччини повідомило, що 11 з 19 користувачів, з чиїх облікових записів надійшов образливий контент, були затримані.

Ердоган заявив, що влада введе нові правила для контролю над використанням соціальних мереж. Він додав, що поширення «аморальних дій» на цих платформах в останні роки було зумовлене відсутністю правил.

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Президент сказав, що Туреччина змусить у компанії соціальних мереж призначити своїх представників у країні, аби ті відповідали на юридичні запити, які, за його словами, зараз ігноруються.

«Ми сповнені рішучості зробити все необхідне для того, щоб платформи соціальних мереж створили податкове і юридичне представництво в нашій країні», - сказав Ердоган.

Нагадаємо, що минулого місяця офіційна Анкара різко розкритикувала Twitter за те, що соціальна мережа закрила понад 7 тисяч акаунтів, які підтримували Ердогана.

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