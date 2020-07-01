У Нідерландах послабили карантин - працюють сауни, казино, спортзали

У Нідерландах розпочався третій етап послаблення карантину. Зокрема, на похоронах та весіллях не буде обмежень щодо кількості присутніх, якщо усі мають змогу дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У Нідерландах відсьогодні відкрилися сауни, казино, спортзали. У місті Осс в одному зі спортзалів перші відвідувачі з’явилися вже опівночі. Контактні види спорту, зокрема, футбол, знову доступні.

Також усі люди так званих контактних професій можуть повернутися до роботи, це стосується і секс-працівниць.

У кінотеатрах, театрах, культурних центрах, музеях максимальна кількість відвідувачів залежатиме від площі приміщення. У громадському транспорті можна знову використовувати всі місця. Однак захисні маски у автобусах, трамваях та поїздах залишаються обов’язковими. Пасажирів закликають намагатися не подорожувати у години пік.

Щодо міжнародних перевезень, автобуси знову можуть бути заповнені людьми, але місце має бути зарезервовано заздалегідь.

Нічні клуби та дискотеки поки що залишаються закритими.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів з 1 липня послабить запроваджені обмеження, що були введені через коронавірус. Для вистав, де бронювання квитків не передбачено заздалегідь, в залі може перебувати не більше 100 відвідувачів, а якщо захід проходить на відкритому повітрі - не більше 250 осіб. Вимога дотримання соціальної дистанції 1,5 метра залишається.

Діти до 18 років не повинні дотримуватися дистанції 1,5 метра. Після літніх канікул середні школи знову повністю відкриті. Планується, що з вересня третина стадіонів вже може бути заповнена вболівальниками, за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра.

Фото: Ірина Драбок