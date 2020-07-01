Греція відкриває регіональні аеропорти для міжнародного сполучення

На території Греції із середи відкриваються для міжнародного авіасполучення всі аеропорти, зокрема й на островах.

Про це повідомляє Ekathimernini.

«Регіональні аеропорти на всій території Греції, включаючи популярні туристичні острови, починають приймати міжнародні рейси знову із цієї середи», - йдеться в повідомленні.

Іноземні туристи могли прилітати до Греції з 15 червня, але виключно в Афіни та Салоніки.

Окрім туристів із 27 країн-членів ЄС, Греція також дозволяє прибувати на свою території громадянам 14 держав поза ЄС, епідеміологічна ситуація в яких вважається безпечною.

Водночас прямі польоти з Великої Британії та Швеції заборонені до 15 липня.

Як повідомлялося, ЄС 30 червня прийняв рішення відкрити кордони для громадян 14 країн, проте Україна до них не належить.