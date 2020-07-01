Греція відкриває регіональні аеропорти для міжнародного сполучення

Греція відкриває регіональні аеропорти для міжнародного сполучення

Укрінформ
На території Греції із середи відкриваються для міжнародного авіасполучення всі аеропорти, зокрема й на островах.

Про це повідомляє Ekathimernini.

«Регіональні аеропорти на всій території Греції, включаючи популярні туристичні острови, починають приймати міжнародні рейси знову із цієї середи», - йдеться в повідомленні.

Іноземні туристи могли прилітати до Греції з 15 червня, але виключно в Афіни та Салоніки.

Окрім туристів із 27 країн-членів ЄС, Греція також дозволяє прибувати на свою території громадянам 14 держав поза ЄС, епідеміологічна ситуація в яких вважається безпечною.

Читайте також: Греція з понеділка відкриває казино, літні табори та поновлює концерти

Водночас прямі польоти з Великої Британії та Швеції заборонені до 15 липня.

Як повідомлялося, ЄС 30 червня прийняв рішення відкрити кордони для громадян 14 країн, проте Україна до них не належить.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-