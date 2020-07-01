У Польщі за добу - 382 нових випадки коронавірусу, 14 хворих померли

За минулу добу у Польщі виявлено 382 нових випадки інфікування коронавірусом, 14 людей померли. Загальна кількість інфікованих наближається до 35 тисяч.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 34 775; 1477 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 382 нових випадків інфікування, померли 14 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 21 791 людина.

У лікарнях країни перебувають 1923 пацієнти з коронавірусом, 83 033 людини - на домашньому карантині, 13 919 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,5 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 25 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12 шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 169 нових випадків інфікування, що становить понад 44% від загального показника по країні.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною.