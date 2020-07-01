Євросоюз зреагував на рішення Мадуро вислати посла ЄС із Венесуели

Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив рішення влади Венесуели вислати з країни посла ЄС та назвав це ще одним кроком до подальшої міжнародної ізоляції країни.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

«29 червня режим Мадуро оголосив про те, що посол ЄС мусить протягом 72 годин залишити країну. ЄС рішуче засуджує таке рішення та глибоко жалкує з приводу подальшої міжнародної ізоляції (Венесуели – ред.), яку воно може спричинити. Ми закликаємо до перегляду цього рішення», - зазначається у документі.

Боррель нагадав послідовну позицію Євросоюзу, яка полягає в тому, що глибока політична та соціально-економічна криза у Венесуелі може бути вирішена виключно шляхом мирного та конституційного рішення самих громадян країни. Це має ґрунтуватися на чесних виборах та повазі до ролі й незалежності демократично обраних інституцій, таких як Національна асамблея. При цьому необхідно звільнити всіх політичних в’язнів та забезпечити дотримання прав і фундаментальних свобод людини.

«Євросоюз підтверджує власні зобов’язання щодо підтримки народу Венесуели у розв’язанні політичної кризи та наданні гуманітарної допомоги для полегшення страждань населення країни», - йдеться у декларації Високого представника ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС оголосила у понеділок рішення включити ще 11 офіційних представників Венесуели до списку осіб та установ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи у зв’язку із систематичним порушенням демократичних свобод та прав людини в цій країні.

Своєю чергою президент Венесуели Ніколас Мадуро розкритикував ЄС за введення таких санкцій і заявив, що глава представництва Євросоюзу в Каракасі Ісабель Бріланте Педроса мусить залишити країну.

Фото: European Union/EP