Глав Держдепу та Пентагону викликають до Сенату на слухання про відносини з Росією

Впливові сенатори-демократи викликали держсекретаря Майкла Помпео та міністра оборони Марка Еспера на слухання для роз'яснення реакції уряду США на повідомлення про підривну діяльність Росії в Афганістані.

Про це йдеться у відкритому листі, оприлюдненому на сайті комітету з питань міжнародних відносин Сенату США.

"Враховуючи серйозний характер звинувачень, ми просимо вас з’явитися до Сенату цього тижня для відповідей на запитання", - зазначається в листі.

Сенатори також висловили занепокоєння з приводу непоясненного ставлення Трампа до Путіна, нагадавши про відмову глави Білого дому вводити санкції проти російського уряду, а також про його невдалу пропозицію запросити Росію на саміт G7. Крім того, законодавці вказали на недавню ініціативу вивести американський контингент з Німеччини без консультацій із Конгресом чи союзниками в Берліні.

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"Ці рішення чітко спрямовані на підтримку інтересів президента РФ Володимира Путіна й одночасно створюють зайвий ризик для військовослужбовців США. Замість використати всі наявні інструменти для боротьби проти загроз Росії нашим силам, президент прагнув нормалізувати відносини США (з РФ – ред.) та винагородити Кремль", - наголошується в документі, який підписали впливові сенатори-демократи Боб Менендез, Джек Рід і Дік Дурбін.