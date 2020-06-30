Нідерланди з 1 липня послаблюють карантин

Влада Нідерландів з 1 липня послабить запроваджені обмеження, що були введені через коронавірус.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, у кінотеатрах, театрах, культурних центрах, обмеження до 30 відвідувачів більше не діятиме. Водночас люди повинні дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Для місць з великою кількістю відвідувачів, таких як музеї і пам'ятки культури, максимальна кількість відвідувачів залежатиме від площі приміщення.

Для вистав, де бронювання квитків не передбачено заздалегідь, в залі може перебувати не більше 100 відвідувачів, а якщо захід проходить на відкритому повітрі - не більше 250 осіб.

Для артистів та людей інших творчих професій соціальна дистанція 1,5 метра застосовується теж, коли це максимально можливо.

Діти у віці до 18 років не повинні дотримуватися дистанції 1,5 метра. А ще на похоронах та весіллях не буде обмежень щодо кількості присутніх, якщо усі мають змогу дотримуватися дистанції та правил гігієни. Після літніх канікул середні школи знову повністю відкриті.

Також спортзали, сауни, казино знову відкриються з 1 липня. Будинки для літніх, де не буде зафіксовано випадків коронавірусу, можуть повністю відкритися вже з середини липня.

Планується, що з вересня третина стадіонів вже зможе бути заповнена вболівальниками, за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра.

Як повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM), станом на 30 червня кількість хворих зросла до 50 273.

“За останню добу 6 людей померли, виявлено 57 нових хворих, госпіталізовано 3 людини. Загалом 6 113 осіб померли”, - зазначають у RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 1 червня громадський транспорт поновив роботу за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.

Фото Ірини Драбок