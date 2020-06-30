У країнах Балтії кількість випадків COVID-19 становила 4 924

Протягом минулої доби у трьох балтійських країнах було виявлено 4 нових інфікованих коронавірусом. У цілому, кількість зафіксованих випадків коронавірусом становила 4924 людини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані профільних відомств.

Найбільше інфікованих в регіоні зареєстровано в Естонії - 1989. При цьому, за інформацією Департаменту здоров'я, за понеділок в країні було виявлено 2 нових випадки коронавірусу. Кількість тих, які потребують стаціонарного лікування, скоротилася до 4 пацієнтів, із них один на контрольованому диханні. Одужало - 1829 осіб.

За даними Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), у країні діагноз COVID-19 за понеділок підтвердився в однієї людини, загальна кількість інфікованих у країні становить 1817. Одужали 1515 пацієнтів.

У вівторок Сейм Литви дозволив електронне голосування виборцям за кордоном під час пандемії. Вибори в Сейм пройдуть 11 жовтня 2020 року.

У Латвії згідно з повідомленнями Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулу добу також було виявлено один новий випадок коронавірусу, кількість інфікованих - 1118 пацієнтів. Госпіталізовано 7 осіб, з яких один - з тяжким перебігом захворювання. Одужало 974 людини.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 10 429 924 випадків зараження коронавірусом, із них 508 637 летальних, одужало 5 689 224 людей.