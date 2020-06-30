У світі вже понад 10,4 мільйона випадків коронавірусу

Станом на 30 червня у світі загалом підтверджено більше 10,4 млн випадків COVID-19, з них 508 тис. летальних.

Про це повідомляє Worldometers.

Так, у вівторок зранку загальне число випадків інфікування коронавірусом у світі становить 10 412 421. Кількість померлих від хвороби – 508 228, а число людей, котрі вже одужали від COVID-19 – 5 668 668.

У першу трійку за числом заражень входять США, Бразилія та Російська Федерація. Значне зростання кількості інфікованих наразі фіксується в Індії.

Станом на вівторок, 30 червня, в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових випадків.