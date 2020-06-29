В Уельсі відновлюють навчання у школах після карантину

У британському Уельсі школярі повертаються до класів після карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

"Деякі учні починають повертатися до шкіл в Уельсі вперше з березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом найближчого місяця школи прийматимуть обмежену кількість учнів, готуючись працювати у нових реаліях з вересня – з дотриманням соціальної дистанції та іншими заходами безпеки.

Школи Уельсу були відкриті протягом усього часу карантину, але лише для учнів вразливих категорій населення та для дітей працівників ключових підприємств.

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Наразі повернення до класів пропонують лише тим родинам, які цього хочуть та потребують. Решта школярів продовжать навчатися дистанційно.

Як раніше повідомляло агентство, через півроку після виявлення першого вогнища коронавірусу COVID-19 кількість заражених у світі досягла 10 337 208 осіб, кількість летальних випадків - 506 150.