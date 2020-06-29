У Пакистані терористи атакували фондову біржу, є загиблі
Про це повідомляє Vice.
"Вранці у понеділок, 29 червня, пакистанські силовики застрелили чотирьох озброєних чоловіків, які нібито намагалися штурмувати будівлю, в якій розміщується торговельний зал Пакистанської фондової біржі (PSX) у місті Карачі. Звіти стверджують, що один поліцейський, четверо охоронців будівлі PSX та один цивільний також загинули під час стрілянини", - йдеться у повідомленні.
Згідно з попередньою інформацією, напад почався трохи раніше 10 години ранку. Нападники намагалися штурмувати будівлю, кидаючи гранати на охоронний пост перед будівлею. Спроба штурму виявилася невдалою.
Армія визволення Белуджистану (BLA) взяла на себе відповідальність за напад, пізніше видаливши відповідне повідомлення.
BLA-рух вимагає автономії для Белуджистану, найбільшої провінції Пакистану. Група була заборонена владою Пакистану 2006 року.
У 2019 році США визнали BLA терористичною організацією.