У Пакистані терористи атакували фондову біржу, є загиблі

У Пакистані десять людей загинули під час нападу терористів на будівлю фондової біржі в місті Карачі.

Про це повідомляє Vice.

"Вранці у понеділок, 29 червня, пакистанські силовики застрелили чотирьох озброєних чоловіків, які нібито намагалися штурмувати будівлю, в якій розміщується торговельний зал Пакистанської фондової біржі (PSX) у місті Карачі. Звіти стверджують, що один поліцейський, четверо охоронців будівлі PSX та один цивільний також загинули під час стрілянини", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередньою інформацією, напад почався трохи раніше 10 години ранку. Нападники намагалися штурмувати будівлю, кидаючи гранати на охоронний пост перед будівлею. Спроба штурму виявилася невдалою.

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Армія визволення Белуджистану (BLA) взяла на себе відповідальність за напад, пізніше видаливши відповідне повідомлення.

BLA-рух вимагає автономії для Белуджистану, найбільшої провінції Пакистану. Група була заборонена владою Пакистану 2006 року.

У 2019 році США визнали BLA терористичною організацією.