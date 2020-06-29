Невідомі намагалися підпалити Бундестаг

У ніч на понеділок невідомі зробили невдалу спробу здійснити підпал у будинку німецького Бундестагу.

Про інцидент повідомляє Berliner Morgenpost.

«У ніч на понеділок було здійснено спробу підпалу в будівлі Рейхстагу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники близько 0.30 вилили горючу рідину на ДСП, яка заміняла вікно на східній стороні будівлі, та підпалили її.

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Операція з гасіння була завершена за 30 хвилин. Оскільки будівля перебуває під особливим захистом, було викликано 50 пожежників.

Попри те, що берлінська поліція швидко прибула на місце, злочинці встигли втекти. Досі незрозуміло, чи їх було зафіксовано відеокамерами.

Федеральна поліція проводить розслідування.

Фото з сайту bz-berlin.de