У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 640 тисяч

За добу в Російській Федерації виявлено 6 683 нові випадки зараження коронавірусом, загальна їхня кількість сягнула 640 246 осіб.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільша кількість нових випадків захворювання зафіксована у Москві - 782 людини. Ще 335 нових хворих - у Московській області, 277 - у Ханти-Мансійському АО, 236 - в Іркутській області, 219 - у Петербурзі, 218 - у Нижньогородській області, 214 - у Свердловській області.

За минулий день від COVID-19 у Росії померли 92 пацієнти, всього з початку епідемії - 9 152 осіб.

Одужали за неділю 4 342 особи, всього з початку епідемії - 402 778.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 10 258 151 випадок коронавірусу, включаючи 504 613 летальних, одужали 5 563 040 людей.