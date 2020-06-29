Три події світу. Кремлівське шоу без сатисфакції, маневри Лукашенка та півфінал у Польщі

Парад у Москві навряд чи зумів потішити самолюбство Путіна, на відміну від останніх заяв європейських лідерів

Олександр Лукашенко намагається відшукати плацдарм для ефектного офіційного старту в президентській кампанії. У президентській кампанії в Польщі буде другий тур у вже звичній конфігурації.

Коронавірусна реальність суттєво вплинула на ситуацію в Росії. Попри перенесення дати проведення військового параду з 9 травня на 24 червня Путіну не вдалося запросити до Москви жодного з лідерів ЄС, президента США або лідера КНР. На роль масовки для Путіна згодилися навіть ватажки невизнаних республік Абхазія та Південна Осетія, власне, з-за меж пострадянського простору прибув лише президент Сербії Александар Вучич.

Фото: Kremlin.ru

Тема «побєдобєсія» у зовнішній політиці Росії тепер відійде на другий план, її має змінити активізація дій Росії за відновлення власної значущості в системі міжнародних відносин. Тут згодяться і різноманітні заяви Дональда Трампа, і готовність Еммануеля Макрона прилетіти до Москви для продовження відеодіалогу з Путіним, і зізнання Ангели Меркель європейським медіа про наявність резонів для проведення діалогу з російським президентом.

Свої причини для ведення діалогу з Путіним є у Олександра Лукашенка. Той відвідав парад у Москві разом з трьома синами, проте так і не зумів провести переговори з російським колегою. Варто нагадати у контексті президентської кампанії у Білорусі, що значна частина тамтешніх громадян не сприймає Росію як ворога, а російські медіа є найбільш популярними у Білорусі. Лукашенко минулого тижня встигнув з паузою у пару днів звинуватити Польщу та Росію у втручанні у внутрішні справи держави, якою він керує, та заявив, що саме Білорусь є сьогодні єдиним союзником РФ у світі.

Тим часом у Польщі пройшли перші коронавірусні президентські вибори, до фіналу яких вийшов діючий президент Анджей Дуда та мер Варшави, представник «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський, який включився до боротьби лише у середині травня. Дуда продемонстрував свою політичну вагу, провівши зустріч у Білому домі з Дональдом Трампом.

Президенти США та Польщі обговорювали питання передислокації частини американського військового контингенту з Німеччини до Польщі. Тепер обидва фіналісти боротимуться за розширення електоральної бази. Україні, з огляду на політичне позиціонування Дуди, не варто розраховувати на політичні реверанси з його боку.

Євген МАГДА, Інститут світової політики