У світі - вже понад 10,2 мільйона заражених COVID-19

У світі від початку пандемії COVID-19 виявили у 10 млн 249 тисячі 460 людей.

Про це свідчать дані Worldometers.

5 млн 556 тисячі 634 пацієнти вже одужали та 504 466 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися 4,1 млн людей.

США залишаються лідером за кількість виявлених інфікованих. Там коронавірус підтвердили у 2 637 077 осіб. Одужали 1 093 456 пацієнтів та померли — 128 437. Продовжують лікуватися 1,4 млн.

Друге місце за кількістю інфікованих — у Бразилії, де коронавірус підтвердили у 1 345 254 осіб. З них 57 658 пацієнтів померли від ускладнень та 715 тисяч — одужали.

На третьому місці — Росія. За весь час там офіційно підтвердили 634 437 випадків коронавірусу, з них 399 087 особи вже одужали.