В Австрії — найбільше за місяць зростання нових випадків COVID-19

З суботи на неділю в Австрії зафіксовано 74 нові випадки захворювання на COVID-19, що на 0,42% більше, ніж за минулу добу, і є найбільшим зростанням на останній місяць.

Про це повідомляє австрійська газета Kurier.

"По всій Австрії з суботи на неділю зафіксовано 74 нові випадки, що на 0,42% більше, ніж за попередню добу. Приблизне таке зростання відбулося 21 травня – тоді за один день було зареєстровано 82 нові випадки, що відповідало збільшенню на 0,5%", - йдеться у повідомленні.

Більш ніж половина нових випадків – 39 з 72 – зафіксовано у столиці Відні.

Зростання нових випадків захворювання на COVID-19 протягом останніх 4 днів становить 0,29%.

Всього в країні з початку епідемії було виявлено 17 618 випадків інфікування новим коронавірусом. Померли 702 людини. Наразі в Австрії нараховується 551 активний випадок інфікування, 62 особи госпіталізовані.

Раніше спалах захворювання було зафіксовано у Зальцбургу – у 22 осіб зустрічі ротаріанського (масонського) клубу, яка відбулася 2 тижнів тому, виявили коронавірус.

Як відомо, з огляду на спад коронавірусної інфекції в країні австрійський уряд з середини квітня з двотижневим інтервалом вводить послаблення заходів, вжитих раніше для боротьби з поширенням коронавірусу.

Наразі в країні вже фактично скасовано обов’язкове носіння масок – вони необхідні лише при поїздках громадським транспортом, у сфері охорони здоров’я (включаючи аптеки) та у сфері надання послуг, де не можна дотриматися мінімальної дистанції.

Зокрема, з середи червня скасовано носіння масок при відвідуванні магазинів, закладів харчування та готелів. З 1 липня скасовується вимога про обов’язкове носіння масок і для офіціантів у закладах громадського харчування.

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Вагомі послаблення зроблено також у спортивній сфері: з початку липня дозволено займатися будь-якими випадами спорту як у закритих приміщеннях, так і просто неба, без дотримання дистанції в 1 метр.

Планується, що з вересня будуть дозволені масові заходи у спортивній та культурній сфері за участю до 5 тисяч осіб у приміщеннях та до 10 тисяч осіб – просто неба. Заплановані на літо правила поки не змінюються: з липня будуть дозволені заходи за участю 250 осіб у приміщенні та 500 осіб – ззовні, з 1 серпня – заходи з 500 відвідувачами у приміщенні та 750 особам – на відкритому повітрі.

Фото: СТК